Tờ Iran International ngày 6/9 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã đưa ra bình luận về chiến dịch quân sự của nước này nhắm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng "tham vọng hạt nhân của Tehran đã tạo ra một mối đe dọa mang tính sống còn đối với Tel Aviv".

"Chúng tôi đã hoàn thành 80 - 90% chiến dịch chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Iran và sẽ kết thúc phần còn lại", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Netanyahu, quân đội Israel vẫn duy trì khả năng tiến hành thêm các chiến dịch nhằm vào Iran, đồng thời tiết lộ rằng mục tiêu tiếp theo của Tel Aviv là đối phó với các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

"Chúng tôi sẽ chấm dứt trục kháng chiến của Iran, cắt đứt xúc tu của con bạch tuộc, sau đó hướng tới phần đầu. Mục tiêu của chúng tôi là khiến chế độ ở Tehran sụp đổ", ông Netanyahu nói.

Trong tuần này, nhà lãnh đạo Israel cũng nhận định rằng Iran có thể sớm sụp đổ trong bối cảnh Mỹ nối lại các cuộc tấn công và tăng cường gây sức ép. Tuy vậy, phía Iran khẳng định nước này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về chiến tranh kinh tế, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh từ cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.

Liên quan đến tình hình ở Trung Đông, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/9 đã xác nhận việc tiếp tục không kích các cơ sở của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

"Mục tiêu bao gồm các kho vũ khí và những tòa nhà khác được Hezbollah sử dụng để thúc đẩy các cuộc tấn công, cùng một trung tâm chỉ huy đặt tại một bệnh viện cũ. Đây là chiến dịch đáp trả việc Hezbollah phóng UAV tấn công binh lính Israel ở Núi Ali Taher", thông áo của IDF cho biết.