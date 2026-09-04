Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 4/9 đã trích dẫn báo cáo của Qatar đệ trình lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), nhấn mạnh rằng văn bản này xác nhận các cuộc tấn công phòng vệ của Tehran chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ.

"Báo cáo của Qatar cho thấy các cuộc tấn công của Iran chỉ nhắm tới cơ sở quân của Mỹ, không có khu vực dân sự nào bị đánh trúng. Ngoại lệ duy nhất là một cuộc tập kích nhắm vào một nhà máy khí đốt ngày 18/3, nhưng cơ sở nói trên khi đó vẫn đang tích cực hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ", ông Baghaei cho biết.

Quan chức ngoại giao Iran sau đó so sánh sự chính xác và thận trọng của nước này với các đợt tập kích của Mỹ, cáo buộc Washington nhiều lần tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng phi quân sự, bao gồm trường học, bệnh viện, khu dân cư, các lễ cưới và cầu đường.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Phía Iran dường như đang ám chỉ tới vụ tấn công của Mỹ ngày 2/9 tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, khi tên lửa của Washington được cho là đã đánh trúng một ngôi nhà, nơi hàng chục người tập trung dự đám cưới con gái một ngư dân. Theo nguồn tin địa phương, vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 68 người bị thương.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance khẳng định nước này đang điều tra thông tin trên. "Nếu quân đội Mỹ mắc sai lầm, Washington sẽ tìm cách rút kinh nghiệm và cải thiện hoạt động. Ông cho rằng, đây là điểm khác biệt giữa quân đội Mỹ và Iran", ông Vance cho hay.

Iran tiếp tục phát triển hệ thống phòng không mới

Theo Al Jazeera, Tư lệnh Căn cứ Phòng không Liên hợp Khatam al-Anbiya Alireza Elhami ngày 4/9 tuyên bố rằng Iran vẫn đang phát triển các hệ thống phòng không mới trong thời gian xung đột.

"Chúng tôi đã liên tục phát triển và sản xuất các hệ thống phòng không trong thời gian xung đột, trực tiếp triển khai chúng ra thực địa và thành công tiêu diệt các máy bay của đối phương. Iran hoàn toàn tự chủ trong sản xuất và cung ứng vũ khí phòng không", Chuẩn tướng Elhami cho biết.

Theo giới quan sát, tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra nhằm phản bác Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây liên tục khẳng định "Tehran không còn không quân".