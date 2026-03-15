Trong ngày 14/3, tạp chí Newsweek đã có cuộc phỏng vấn với ông Abdulla Mohtadi, Tổng thư ký Hiệp hội Công nhân người Kurd ở Iraq, nhằm làm rõ quan điểm của lực lượng này về cuộc xung đột Iran.

"Nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump cam kết bảo vệ và hỗ trợ công đồng người Kurd thì chúng tôi có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc xung đột Iran. Chúng tôi có thể thực hiện các cuộc tấn công trên bộ và giành quyền kiểm soát các thành phố ở khu vực người Kurd, qua đó bảo vệ người dân của chúng tôi và duy trì an ninh. Điều này có thể tạo ra cú hích tinh thần để người dân Iran đứng lên", ông Mohtadi cho biết.

Lực lượng dân quân người Kurd ở Iraq. Ảnh: NYT

Tuần trước, có một số thông tin cho rằng Nhà Trắng đã liên hệ với các phe phái người Kurd ở Iraq nhằm thảo luận về khả năng phối hợp, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Mỹ mở ra mặt trận trên bộ.

"Các cuộc thảo luận đó không đạt được sự đồng thuận cần thiết. Nhưng xét đến lịch sử hợp tác giữa Mỹ và cộng đồng người Kurd trong khu vực, một giai đoạn mới ở Iran vẫn có thể xảy ra", ông Mohtadi nói.

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của lãnh đạo người Kurd, trong khi Iran đã có phản ứng ngay lập tức trước nguy cơ lực lượng này tham gia xung đột. Bộ chỉ huy trung tâm Khatam Al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ sớm thực hiện các đợt tấn công nhắm vào vị trí của người Kurd ở khu vực Kurdistan thuộc Iraq.

Lực lượng dân quân người Kurd đang phân tán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Iraq. Trong đó, lực lượng người Kurd ở Iraq là mạnh nhất khi họ đang kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền bắc Iraq và sở hữu đội quân riêng mang tên Peshmerga. Quy mô của đội quân này đáng kể, khi có tới 12 tiểu đoàn và mỗi tiểu đoàn có từ 3.000 - 5.000 binh sĩ.