Hãng thông tấn MEHR đưa tin, trong tuyên bố đưa ra tối 13/5, phát ngôn viên quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia khẳng định eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược phối hợp của lực lượng Tehran.

“Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz và tiến vào các căn cứ trong khu vực. Bất kỳ quốc gia nào muốn đi qua tuyến hàng hải này đều phải tuân thủ sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran để đảm bảo một chuyến đi an toàn”, ông Akraminia cho hay.

Theo Chuẩn tướng Iran, phần phía tây của eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự chỉ huy của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi phần phía đông do Hải quân của quân đội Tehran kiểm soát.

UAE bác tin thủ tướng Israel công du bí mật

Trong tuyên bố đưa ra tối 13/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ khi giao tranh giữa Mỹ và Iran diễn ra, bản thân ông “đã có một chuyến công du bí mật đến Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và gặp gỡ lãnh đạo của quốc gia Trung Đông này”.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với báo Times of Israel rằng, ông Netanyahu đã có cuộc gặp “kéo dài vài giờ đồng hồ” trong ngày 26/3 với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed tại thành phố Al-Ain.

Ngay sau đó, giới chức UAE đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên của Thủ tướng Israel. “Quan hệ của chúng tôi và Israel là công khai và được thiết lập trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Những quan hệ này không dựa trên sự bí mật hay các thỏa thuận ngầm. Do đó, bất cứ tuyên bố nào về những chuyến thăm hoặc thỏa thuận không được tiết lộ đều vô căn cứ, trừ khi được các cơ quan có thẩm quyền ở UAE công bố”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó cùng ngày cũng khẳng định Tehran biết về chuyến thăm UAE của Thủ tướng Israel, đồng thời cảnh báo việc Abu Dhabi cấu kết với Tel Aviv “là điều không thể tha thứ”.