Theo hãng tin Al Jazeera, Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12/5 nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn ở Trung Đông đang trên bờ vực sụp đổ.

"Washington không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều sẽ không mang lại kết quả và chỉ dẫn đến hết thất bại này đến thất bại khác. Họ càng muốn trì hoãn thì người dân Mỹ càng phải đóng nhiều tiền thuế hơn", ông Ghalibaf giải thích.

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng khẳng định đề xuất 14 điểm của Iran nhằm mục đích "chấm dứt vĩnh viễn" cuộc xung đột, nhấn mạnh rằng "quyền quyết định nằm trong tay Mỹ".

"Khi bên khơi mào xung đột bác bỏ phản hồi của Iran chỉ vì nó không phải là một lá thư đầu hàng thì rõ ràng họ có động cơ khác", ông Gharibabadi bình luận.

Tuần trước, Iran đã gửi phản hồi về đề xuất hòa bình của Mỹ, bao gồm các điều kiện chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và đảm bảo việc giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài. Tuy vậy, Tổng thống Trump đã chỉ trích phản hồi của Tehran là "không thể chấp nhận được".

Cũng liên quan đến cuộc xung đột Iran, Lầu Năm Góc ngày 12/5 thông báo quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD ở Trung Đông, tăng 4 tỷ USD so với con số công bố 2 tuần trước.

"Số liệu điều chỉnh đã phản ánh chính xác hơn chi phí cho việc sửa chữa, thay thế trang thiết bị quân sự, cùng các chi phí vận hành chung để duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực giao tranh. Tuy vậy, chi phí này chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông", một quan chức Lầu Năm Góc thông tin.