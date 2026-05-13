Thông cáo trên mạng xã hội X của hãng thông tấn Fars (Iran) hôm nay (13/5) viết: “Hơn 1.500 con tàu nước ngoài ở hai đầu eo biển Hormuz đang chờ sự cho phép của chính quyền Iran để đi qua”.

Các tàu hàng mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Theo những hình ảnh được đăng kèm đoạn thông cáo, hàng nghìn tàu hàng, nhiều phương tiện trong đó là các tàu chở dầu đang phải neo đậu giữa biển do tác động từ những căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tình hình ở eo biển Hormuz đã bùng phát căng thẳng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran vào cuối tháng 2. Mọi chuyện càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng trước cho áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Washington sẽ hộ tống các tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz trong một chiến dịch mang tên "Dự án Tự do". Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó, ông Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch với lý do “để xem thỏa thuận giữa Mỹ với Iran liệu có thể được hoàn tất và ký kết hay không”.

