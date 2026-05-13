Kênh NBC hôm 12/5 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ quân đội nước này được cho đang cân nhắc đổi tên chiến dịch quân sự chống Iran từ “Cơn cuồng nộ dữ dội” thành “Chiến dịch Búa tạ” trong trường hợp Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện trên tàu USS Tripoli gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Những cuộc thảo luận về việc đổi tên chiến dịch cho thấy chính quyền Trump đang cân nhắc nghiêm túc khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quân sự chống Iran và điều này cũng cho phép nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn thời hạn 60 ngày quy định trong Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973 để tính lại từ đầu.

Các quan chức Mỹ tiết lộ thêm, “Chiến dịch Búa tạ” hiện không phải là tên gọi duy nhất đang được xem xét.

Cho tới nay, Nhà Trắng chưa lên tiếng bình luận về thông tin do NBC đăng tải.

Vào năm 1973, Mỹ thông qua Đạo luật Quyền lực chiến tranh nhằm hạn chế quyền lực của tổng thống trong việc đưa "xứ sở cờ hoa" tham gia các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài. Theo đạo luật này, trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu hành động quân sự, Tổng thống Mỹ phải thông báo cho quốc hội và việc triển khai quân đội tham gia hoạt động đó chỉ được diễn ra trong 60 ngày. Nếu muốn kéo dài, quốc hội phải thông qua việc gia hạn thêm 30 ngày hoặc phê chuẩn một nghị quyết cho phép chiến dịch quân sự được diễn ra lâu hơn.