Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar sáng nay (29/3) cho hay: “Tôi vui mừng khi chia sẻ một tin tuyệt vời rằng chính phủ Iran đã cho phép hơn 20 tàu chở hàng treo cờ Pakistan được đi qua eo biển Hormuz. Mỗi ngày sẽ có 2 tàu Pakistan được đi qua nơi đó. Đây là một động thái đáng hoan nghênh, mang tính xây dựng từ phía Iran và điều này đáng được trân trọng. Đây là điềm báo về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định trong khu vực”.

Bản đồ eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Ảnh: NBC News/Google Earth

Báo Dawn của Pakistan đưa tin, chính quyền Tehran ra quyết định cho phép các tàu hàng của Islamabad đi qua eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Cũng trong cuộc điện đàm trên, hai nhà lãnh đạo Iran và Pakistan đã thảo luận về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và các nỗ lực hòa bình.

Houthi tiếp tục tấn công Israel

Theo báo Times of Israel và hãng thông tấn BBC, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen sáng 29/3 tuyên bố vừa thực hiện đợt tấn công thứ 2 nhằm vào khu vực miền nam Israel.

“Chúng tôi vừa thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số địa điểm quân sự trọng yếu của Israel. Những cuộc tấn công này diễn ra đồng thời với các đòn tập kích của quân đội Iran cùng lực lượng Hezbollah ở Lebanon và đã thành công trong việc đạt được một số mục tiêu. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thực hiện thêm nhiều đòn tấn công”, ông Yahya Saree, người phát ngôn của Houthi ở Yemen nói.

Một đoạn video do phóng viên Emanuel Fabian của Times of Israel ghi lại ở thành phố Eilat, miền nam Israel cho thấy các lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ một UAV nghi của Houthi.

Video: Emanuel Fabian