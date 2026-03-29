Theo tờ New York Post, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/3 tuyên bố Mỹ đã đạt được toàn bộ mục tiêu quân sự tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump muốn tiếp tục chiến dịch Iran thêm một thời gian ngắn để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

"Iran vẫn đang đe dọa Mỹ theo nhiều cách, đồng thời chưa từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Mục tiêu của chúng tôi là Mỹ và Israel có thể vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của Iran trong thời gian dài. Rõ ràng chúng tôi không muốn phải trở lại đây trong vòng 1 hay 2 năm tới", ông Vance cho biết.

Về vấn đề giá nhiên liệu biến động, Phó Tổng thống Mỹ giải thích rằng đây là tác động nhất thời của cuộc xung đột Iran, nhưng giá cả sẽ sớm giảm trở lại. "Giá xăng dầu đã tăng cao vì những gì xảy ra tại Trung Đông, đây là phản ứng tạm thời của thị trường trước một cuộc xung đột ngắn hạn", ông Vance nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định cuộc xung đột Iran sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần, không phải vài tháng. Ông Rubio cũng xác nhận Iran vẫn chưa phản hồi về thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nhưng đã gửi thông điêp thể hiện sự quan tâm đến giải pháp ngoại giao.

Nga sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân ở Iran

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/3 đã lên án các cuộc tấn công nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran, nhấn mạnh đây là hành động đe dọa trực tiếp đến an toàn hạt nhân.

"Chúng tôi hy vọng khi nhận được các thông tin kịp thời của Iran về tình hình thực địa, thì phía Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể yêu cầu những kẻ gây hấn ngay lập tức dừng lại", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Cùng ngày, tập đoàn Rosatom của Nga đã thông báo về việc sơ tán 163 nhân viên khỏi nhà máy Bushehr và sẽ có 2 đợt sơ tán khác được tổ chức trong những ngày tới. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là cơ sở điện hạt nhân duy nhất của Iran đang hoạt động và đóng vai trò trung tâm trong chương trình năng lượng dân sự của nước này.

Phía Iran trước đó đã thông báo về việc nhà máy Bushehr bị tấn công 3 lần trong vòng 10 ngày. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có thiệt hại nào liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân và không có báo cáo về việc rò rỉ phóng xạ ra môi trường.