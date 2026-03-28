Theo CNN, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/3 tuyên bố Tehran sẽ "đáp trả mạnh mẽ" nếu cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế của nước này bị tấn công.

"Iran đã nhiều lần khẳng định sẽ không tiến hành tấn công phủ đầu, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu hạ tầng dân sự hoặc các trung tâm kinh tế bị nhắm mục tiêu. Với các quốc gia Vùng Vịnh, nếu muốn phát triển trong hòa bình, họ không nên để đối thủ của chúng tôi tiếp tục sử dụng lãnh thổ cho hoạt động quân sự", ông Pezeshkian cho biết.

Cùng ngày 28/3, Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Tại đây, ông Pezeshkian đã cảm ơn nỗ lực làm trung gian của Pakistan, nhấn mạnh sự tin tưởng lẫn nhau là yếu tố cốt lõi trong các cuộc đàm phán.

Đáng chú ý, Tổng thống Pezeshkian được cho là đã nêu điều kiện đàm phán với Mỹ trong cuộc điện đàm nói trên. Tuy vậy, cả Iran và Pakistan đều chưa đưa ra thông báo cụ thể về vấn đề này.

Nga bác tin cung cấp UAV cho Iran

Theo tờ Financial Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/3 đã phủ nhận các thông tin cho rằng Nga đang chuyển giao UAV cho Iran.

"Nhiều thông tin sai lệch đang được lan truyền, mọi người không nên chú ý đến chúng. Tin tức chính xác là chúng tôi đang tiến hành đối thoại với giới chức Iran", ông Peskov cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bác bỏ báo cáo cho rằng Moscow đã chia sẻ vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông cho Tehran. "Iran không cần sự hỗ trợ tình báo từ chúng tôi, họ vốn đã có dữ liệu chính xác về các căn cứ trong khu vực", ông Lavrov nói.

Bình luận của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh có một số nguồn tin tình báo phương Tây nói rằng Moscow "đã bí mật thảo luận về việc cung cấp UAV cho Iran chỉ vài ngày sau khi xung đột nổ ra".