Theo Al Jazeera, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai hàng nghìn binh lính thuộc 3 đơn vị riêng biệt tới Trung Đông để đối phó với Iran, đánh dấu đợt triển khai lực lượng lớn nhất tới khu vực này kể từ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 là nhóm tác chiến thuộc tàu đổ bộ USS Tripoli, bao gồm khoảng 2.200 binh lính và thủy thủ. Dự kiến lực lượng này sẽ tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Đây là đơn vị viễn chinh duy nhất của thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài. Đơn vị này từng tham gia "Chiến dịch Cáo sa mạc" năm 1998, đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi Kuwait trong cuộc khủng hoảng thanh sát vũ khí Iraq.

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thuộc lớp America, với chiều dài 261m và lượng choán nước 45.000 tấn. Chiến hạm này có thể hoạt động như một tàu sân bay tạm thời cho tiêm kích F-35 và vận hành nhiều loại máy bay quân sự khác.

Các thành viên thuộc Sư đoàn lính dù Số 82 của Mỹ. Ảnh: NYT

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Số 11

Giống với đơn vị số 31, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Số 11 hoạt động xung quanh tàu đổ bộ USS Boxer. Nhóm tác chiến này được điều động từ ngày 20/3, dự kiến sẽ tới khu vực xung đột vào giữa tháng 4.

Đơn vị Số 11 có quy mô khoảng 2.000 binh lính, từng tham chiến tại Kuwait vào những năm 1990. Trong khoảng thời gian từ năm 2004-2005, đơn vị này hoạt động chủ yếu ở Iraq.

Hộ tống tàu đổ bộ USS Boxer tới Trung Đông là 2 chiến hạm USS Comstock và USS Portland, qua đó gia tăng khả năng hỗ trợ trên biển và vận hành linh hoạt các máy bay chiến đấu.

Sư đoàn lính dù Số 82

Vào giữa tháng 3, Lầu Năm Góc đã thông báo triển khai 2.000 binh lính thuộc Sư đoàn lính dù Số 82 tới Trung Đông. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ và nổi tiếng nhất của Lục quân Mỹ.

Điểm đặc biệt nhất của Sư đoàn Số 82 là khả năng triển khai trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh. Theo đó, tiểu đoàn tiên phong có thể cất cánh trong khoảng thời gian này, trong khi toàn bộ lữ đoàn từ 3.000 đến 4.000 binh sĩ có thể hiện diện tại điểm nóng chỉ sau vài ngày mà không cần chuẩn bị dài hạn.

Về mặt khí tài, lực lượng này được hỗ trợ bởi các máy bay vận tải chiến lược như C-17 Globemaster III và C-130 Hercules, cho phép triển khai binh sĩ và khí tài trên quy mô lớn. Ngoài ra, Sư đoàn Số 82 còn được trang bị các loại trực thăng hiện đại nhất, bao gồm AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook.