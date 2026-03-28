Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EPA

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Pháp, ông Lavrov bị chất vấn về việc liệu Nga có hưởng lợi từ giá dầu tăng vọt do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và lưu lượng vận chuyển dầu thô bằng đường biển qua eo biển Hormuz giảm mạnh hay không.

Quan chức này trả lời: "Chúng tôi không bao giờ vui khi thấy xung đột do người khác hoặc các quốc gia khác gây ra dẫn đến những biến động trên thị trường toàn cầu, đẩy giá năng lượng và các mặt hàng xuất khẩu khác của Liên bang Nga lên cao".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Tuy nhiên, ngay cả khi cuộc xung đột gây ra những chấn động trên thị trường toàn cầu, Moscow sẽ luôn giao dịch và duy trì quan hệ kinh tế với tất cả những ai quan tâm đến việc giao dịch với chúng tôi trong bất kể hoàn cảnh nào”.

Ông Lavrov tiếp tục nhận xét rằng Mỹ đang tìm cách “thống trị thị trường năng lượng toàn cầu”. Ông nhắc lại việc Tổng thống Donald Trump đã ra tín hiệu rõ ràng về việc muốn kiểm soát eo biển Hormuz cùng với Iran. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng đề cập tới Venezuela như một ví dụ khác về việc Washington theo đuổi sự thống trị tài nguyên đằng sau vỏ bọc chính trị. “Mỹ tuyên bố là chế độ của những kẻ buôn bán ma túy phải bị lật đổ. Tóm lại, Mỹ đang kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lên tiếng về quyết định nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu Nga của Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng “các lệnh trừng phạt của Mỹ là hoàn toàn bất hợp pháp. Tuân thủ chúng là điều không thể chấp nhận được”.

Ông Lavrov cho rằng lệnh miễn trừ của Bộ Tài chính Mỹ, vốn cho phép dầu thô của Nga đã được chất lên tàu đến đích là vô nghĩa, bởi vì tàu chở dầu “vẫn tiếp tục di chuyển như trước đây". Quan chức Nga khẳng định: “Đối với Nga và các đối tác trung thực và đáng tin cậy của Nga, các lệnh trừng phạt đơn giản là không tồn tại”.

Những phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau khi tờ Financial Times hồi đầu tháng gọi Nga là “nước thắng lớn nhất từ ​​cuộc xung đột ở Trung Đông” với ước tính rằng Moscow đang thu về thêm tới 150 triệu USD mỗi ngày. Theo ước tính của tờ báo trên, với giá dầu tăng, Moscow có thể bỏ túi tổng cộng từ 3,3 tỷ đến 4,9 tỷ USD vào cuối tháng 3.

Một phân tích riêng của báo Izvestia cho thấy, nếu căng thẳng hiện tại tiếp diễn, tổng số tiền Nga thu được vào cuối năm có thể lên tới 3,5 nghìn tỷ Ruble (khoảng 42 tỷ USD), đủ để bù đắp phần lớn thâm hụt ngân sách hàng năm dự kiến ​​của nước này.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Pháp, được công bố vào ngày 26/3, Ngoại trưởng Nga cho biết, chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran hoàn toàn trái ngược với cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov giải thích rằng Iran đã tuân thủ các cam kết quốc tế của mình và bị tấn công trong bối cảnh đang tích cực đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này.

Ngược lại, sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022 là kết quả sau nhiều năm Kiev coi thường các cam kết quốc tế với sự chấp thuận ngầm của phương Tây, cũng như việc Ukraine đàn áp các quyền của người dân nói tiếng Nga và các chính sách thù địch đối với Moscow.