Hãng tin Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nếu tàu quét thủy lôi của Mỹ "di chuyển khỏi vị trí về phía trước dù chỉ một chút, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn vào nó".

Theo ông Ghalibaf, Mỹ đã nhượng bộ ngay sau đó. Quan chức này gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng Iran là một quyết định "thiếu suy xét và sai lầm". "Tôi đã nói rằng nếu họ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa, việc đi lại qua eo biển chắc chắn sẽ bị hạn chế", ông Ghalibaf cho hay.

Trong một thông điệp video gửi tới người dân Iran, ông Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz "nằm dưới sự kiểm soát" của Iran. Ngoài ra, khi Mỹ muốn tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển, Iran "đã kiên quyết chống trả". Quan chức này tuyên bố: "Iran coi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nếu họ hành động như vậy, chúng tôi sẽ đáp trả".

Ông Ghalibaf phát biểu như trên khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn. Hôm 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại phòng Tình huống ở Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán với Iran.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin Axios rằng nếu không có bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình, dường như giao tranh có thể tái diễn trong vài ngày tới. Hiện Mỹ và Iran vẫn chưa đi tới nhất trí về ngày cụ thể để nối lại đàm phán, bất chấp hy vọng của ông Trump về việc chấm dứt xung đột trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 21/4.

Một quan chức cấp cao của Iran lưu ý nước này vẫn chưa sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, do Washington từ chối hủy bỏ các yêu cầu “tối đa” về những vấn đề then chốt.