Theo hãng tin RT, Tướng Caine ngày 17/4 nói với các nhà báo rằng lực lượng Mỹ bên ngoài Vịnh Ba Tư sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc các tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Tướng Caine đã đặc biệt chỉ ra các hoạt động ở Thái Bình Dương và cho biết Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu rời đi trước khi lệnh phong tỏa các cảng Iran của Washington có hiệu lực.

Trước đó, Hải quân Mỹ tuyên bố tất cả các tàu thuyền có liên quan tới Iran bất kể vị trí đều có thể bị kiểm tra, khám xét và tịch thu. Lực lượng này cũng đưa ra danh sách các mặt hàng có thể bị thu giữ gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, sản phẩm dầu mỏ, sắt, thép và nhôm.

Washington đã ngăn chặn các tàu tiếp cận cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán với đại diện của Tehran tại Pakistan thất bại. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công quân sự chống nước này vào ngày 28/2. Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tuyến đường thủy quan trọng này, nơi có 20% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng quốc tế đi qua, càng làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Việc Mỹ mở rộng các nỗ lực quân sự nhằm vào tàu thuyền của Iran là một điểm gây áp lực khác đối với Tehran. Động thái diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước sẽ hết hạn trong vài ngày tới.

Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Mặc dù chưa có tàu nào bị khám xét nhưng quân đội Mỹ đã khuyến cáo các tàu có liên quan Iran rằng họ có thể nổ súng cảnh cáo hoặc dùng vũ lực nếu chúng cố gắng vượt qua lực lượng hải quân.