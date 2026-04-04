Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc một tiêm kích F-15 của nước này bị Iran bắn hạ. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu 2 phi công của chiếc máy bay trên.

Các mảnh vỡ của tiêm kích F-15 Mỹ bị bắn hạ được Iran công bố. Ảnh: Tasnim/X

Theo nguồn tin của CBS, quân đội Mỹ đã giải cứu thành công một phi công thuộc tổ lái tiêm kích F-15 nói trên và đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Báo Telegraph nhận định, trong trường hợp quân đội Mỹ thất bại trong việc giải cứu viên phi công thứ 2 và người này bị các lực lượng Iran bắt giữ, cuộc xung đột hiện nay có thể leo thang và dẫn đến một số kịch bản dưới đây.

Nếu Iran bắt được viên phi công và công khai hình ảnh về người này, Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với áp lực từ quốc hội, thân nhân của phi công, các hội cựu chiến binh và người dân Mỹ trong việc ngừng chiến dịch quân sự hiện nay và đàm phán để Tehran trả tự do cho viên phi công.

Khi đó, việc tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Iran có thể sẽ thiếu hợp lý về mặt chính trị và dẫn đến khả năng Mỹ phải ngừng bắn với những điều khoản bất lợi hơn.

Có thể lấy vụ việc các nhà ngoại giao Mỹ bị bắt làm con tin hồi năm 1979 làm ví dụ. Lúc bấy giờ, số phận của các nhà ngoại giao Mỹ bị giam giữ ở thủ đô Tehran của Iran trong hơn 440 ngày đã chiếm lĩnh nhiều bản tin thời sự ở Mỹ và góp phần khiến Tổng thống Mỹ khi đó Jimmy Carter thất cử vào năm 1980.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong trường hợp Iran bắt được phi công Mỹ nhưng không công khai ngay lập tức, mà dùng người này làm "đòn bẩy" trong các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự, đối với Tehran, viên phi công đáng giá hơn nhiều so với việc ngừng bắn. Điều đó đồng nghĩa thay vì trao đổi người này để đổi lấy một sự nhượng bộ duy nhất, Iran có thể đưa ra nhiều yêu cầu cùng lúc như ngừng bắn, kiểm soát tuyến hàng hải và thu phí qua eo biển Hormuz, khiến Washington buộc phải hạn chế các hoạt động quân sự trong tương lai hoặc thậm chí dỡ bỏ trừng phạt.

Giới quan sát nhất trí rằng nếu bắt được phi công của Mỹ, điều này có thể mang lại cho Iran sức mạnh đàm phán mà họ thiếu khi các cuộc đối thoại giữa hai bên hiện chỉ mang tính quân sự. Khi đối mặt với áp lực phải giải cứu viên phi công, ông Trump sẽ phải cân nhắc xem việc chấp nhận các yêu cầu của Iran có vượt quá cái giá chính trị của tình huống con tin bị bắt kéo dài hay không.