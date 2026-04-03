Theo RT, một quan chức an ninh Iran ngày 2/4 tuyên bố rằng hoạt động lưu thông ở eo biển Hormuz vẫn được duy trì, nhưng tình hình sẽ không thể trở lại như trước cuộc xung đột.

"Tàu thuyền vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, nhưng các quốc gia sở hữu cần liên hệ với Tehran để được cấp phép. Cho đến nay, không có tàu nào của Mỹ - Israel hay đối tác của 2 nước này được phép đi qua. Chúng tôi đã thiết lập một hành lang an toàn qua eo biển, đây hiện là tuyến đường khả thi duy nhất để vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh an ninh ở Vịnh Ba Tư bị ảnh hưởng bởi hoạt động quân sự của Mỹ", quan chức Iran cho biết.

Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa. Ảnh: WANA

Trong cuộc phỏng vấn với RT, phía Iran cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "không chú ý" tới các thông tin sai lệch do Mỹ - Israel và cá nhân Tổng thống Donald Trump đưa ra. "Iran đang duy trì kiểm soát và quản lý eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục như vậy", quan chức trên khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cần "thể hiện thêm quyết tâm", nhấn mạnh rằng tuyến hàng hải này sẽ hoạt động bình thường sau khi xung đột Trung Đông kết thúc.

Theo RT, eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% ​​lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển đi qua, đã gần như bị đóng cửa hoàn toàn trong một tháng qua, khi số lượng tàu thuyền lưu thông hàng ngày giảm mạnh. Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 2/4 khẳng định tuyến hàng hải này "vẫn mở cửa cho tàu Nga".