Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn các thông cáo của IRGC cho hay, chiếc F-35 vừa bị các đơn vị phòng không của lực lượng này bắn hạ là máy bay thứ 2 của Mỹ bị vô hiệu hóa trong 12 giờ qua.

Các mảnh vỡ nghi của tiêm kích F-35 được Iran công bố. Ảnh: Tasnim/X

“Do chiếc tiêm kích đã vỡ vụn, chúng tôi hiện không có bất kỳ thông tin nào về số phận của phi công… Dòng mã ‘LN’ trên đuôi của máy bay cho thấy khí tài này xuất phát từ Căn cứ Lakenheath ở Anh, nơi đóng quân của Phi đội tiêm kích số 48”, đoạn trích thông cáo viết, kèm theo nhiều bức ảnh về xác của chiếc tiêm kích bị bắn hạ.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia làm việc cho báo The Telegraph (Anh) thì những mảnh vỡ được hãng Tasnim đăng tải ngày 3/4 thuộc về một máy bay chiến đấu F-15E chứ không phải tiêm kích F-35. Cho đến nay, quân đội Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố và ảnh của IRGC.

Nhà máy lọc dầu Kuwait bị tập kích

Truyền thông Nhà nước Kuwait (KUNA) đưa tin một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Kuwait nằm ở tỉnh Al Ahmadi đã bị tấn công vào sáng nay (3/4).

“Đòn tập kích đã gây cháy ở một số nơi bên trong nhà máy. Các đội cứu hỏa đã bắt đầu triển khai phương án ứng phó, cũng như nỗ lực khống chế và ngăn ngọn lửa lan rộng. Hiện chúng tôi chưa ghi nhận thương vong về người và các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các công nhân và bảo vệ hạ tầng”, thông cáo của KUNA trên mạng xã hội X viết.

Theo hãng tin Al Jazeera, sau khi quân đội Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran, kể từ ngày 18/3 đến nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công nhiều hạ tầng năng lượng “được coi là mục tiêu trực tiếp và hợp pháp” ở khu vực Vùng Vịnh.