Video: NBC News

Trong đoạn video do kênh NBC công bố tối 3/4, một người dân sống ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad thuộc tây nam Iran đã dùng điện thoại di động để ghi lại khoảnh khắc một số cảnh sát vũ trang của Tehran dùng vũ khí tự động nã hỏa lực vào nhóm 2 trực thăng đang bay ngang qua.

Người quay phim cho biết: “Đó là trực thăng Mỹ và đây là lực lượng quân sự. Bắn đi, bắn đi. Giỏi lắm, bắn đi”.

Các nhân viên an ninh Iran khai hỏa vào trực thăng Mỹ. Ảnh: NBC News

Các quan chức Mỹ trước đó cùng ngày xác nhận một tiêm kích F-15 của nước này đã bị phía Iran bắn hạ. Do vậy, những trực thăng xuất hiện trong đoạn video trên được cho đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu kíp phi công của chiếc F-15 bị bắn hạ.