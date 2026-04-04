Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/4 với đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc một tiêm kích F-15 của nước này bị Iran bắn hạ, nhưng khẳng định diễn biến này không ảnh hưởng tới quá trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

"Vụ việc đó không ảnh hưởng tới việc đàm phán, không một chút nào. Những diễn biến như vậy là bình thường, bởi chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuy vậy, Tổng thống Trump từ chối cung cấp thông tin cụ thể về chiến dịch tìm kiếm 2 phi công trên chiếc F-15. Theo nguồn tin của CBS, giới chức Mỹ đã giải cứu thành công một phi công trên máy bay bị bắn hạ và đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Cùng ngày 3/4, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ có thể "dễ dàng" mở cửa eo biển Hormuz, nhưng cần thêm thời gian để đạt được mục tiêu này.

"Chỉ cần có thêm một chút thời gian, chúng tôi có thể mở cửa lại eo biển Hormuz một cách dễ dàng, qua đó kiểm soát được dòng chảy dầu mỏ và thu được lợi nhuận khổng lồ", ông Trump nói.

Trên thực tế, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiếm khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu - nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2. Trong những ngày gần đây, Tehran còn yêu cầu Mỹ công nhận chủ quyền của nước này với eo biển Hormuz như một trong những điều kiện để chấm dứt xung đột.