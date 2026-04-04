Theo Anadolu, hãng thông tấn Fars ngày 3/4 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Iran, tiết lộ về việc Tehran từ chối đề nghị ngừng bắn trong vòng 48 giờ do Mỹ đưa ra.

"Phía Mỹ đã đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời thông qua một nước trung gian. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức leo thang trong khu vực. Rõ ràng Washington đang muốn gia tăng nỗ lực ngoại giao để chấm dứt giao tranh", nguồn tin của Fars cho biết.

Hãng thông tấn Iran nhấn mạnh, chính quyền Tehran không phản hồi đề nghị trên bằng văn bản, mà trả lời "trực tiếp" trên thực địa thông qua việc gia tăng cường độ tấn công.

Iran từ chối đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ. Ảnh: WANA

Cùng ngày, tờ Wall Street Journal cũng nhận định rằng tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc. Theo các nguồn tin khu vực, chính phủ Tehran đã từ chối tiếp xúc với Washington ở Pakistan, nhấn mạnh rằng các điều kiện của Mỹ là "không thể chấp nhận".

Mỹ tìm kiếm phi công trên tiêm kích bị Iran bắn hạ

Theo Times of Israel, các quan chức Mỹ và Israel ngày 3/4 đã xác nhận việc 1 tiêm kích F-15 của Washington bị Iran bắn hạ. Đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi bên trong lãnh thổ Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch quân sự ở Trung Đông vào cuối tháng 2.

Đến hiện tại, giới chức Mỹ thông báo rằng một phi công từ chiếc F-15 bị bắn hạ ở miền nam Iran đã được giải cứu và các nỗ lực tìm kiếm phi công thứ hai vẫn đang tiếp tục.

Ngược lại, Thống đốc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ở miền nam Iran đã kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm phi công của Mỹ. Thậm chí các thương nhân ở tỉnh này còn treo giải thưởng 240.000 USD cho bất kỳ ai tìm thấy "kẻ xâm nhập người Mỹ".

Trước đó, truyền thông Iran đã công bố hình ảnh về mảnh vỡ của một máy bay chiến đấu, kèm theo tuyên bố ban đầu rằng một chiếc F-35 của Mỹ đã bị bắn hạ và phi công có thể đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ sau đó đã xác nhận rằng các mảnh vỡ là từ một chiếc F-15.