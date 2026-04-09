Theo báo Guardian, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 8/4, ông Trump viết: "Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không xảy ra thì cuộc đối đầu sẽ bắt đầu, lớn hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Iran phải không có vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa an toàn. Trong khi đó, quân đội của chúng tôi đang nạp đạn và nghỉ ngơi, thực sự hướng tới cuộc chinh phục tiếp theo. Nước Mỹ đã trở lại".

Hãng CNN đưa tin, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ở Islamabad, Pakistan vào ngày 11/4.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trong một bài viết trên mạng xã hội X: "Các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ rất rõ ràng và minh bạch: Mỹ phải lựa chọn ngừng bắn hoặc tiếp tục xung đột thông qua Israel. Họ không thể có cả hai... Thế giới đang chứng kiến ​​những vụ thảm sát ở Lebanon. Quyền quyết định nằm trong tay Mỹ và thế giới đang theo dõi xem liệu họ có thực hiện các cam kết của mình hay không".

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran trích dẫn nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ Tehran sẽ rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ nếu Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận bằng các cuộc tấn công vào Lebanon.

Quân đội Israel cho biết đã oanh tạc hơn 100 địa điểm trong vòng 10 phút ở nhiều khu vực thuộc Beirut, thung lũng Beqaa và miền nam Lebanon trong cuộc tấn công phối hợp “lớn nhất” kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hiện tại ở Lebanon.