"Những hành động như vậy thể hiện sự lừa dối và không tuân thủ, khiến các cuộc đàm phán trở nên vô nghĩa", Tổng thống Pezeshkian viết trên mạng xã hội X hôm nay (9/4).

Theo hãng tin BBC, ông Pezeshkian cũng tuyên bố Iran sẽ "vẫn sẵn sàng bóp cò" và nước này sẽ "không bao giờ bỏ rơi người anh em Lebanon của mình".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tái khẳng định Tehran coi Lebanon là “một phần không thể tách rời” của thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần, đạt được giữa Iran và Mỹ ngày 7/4.

Với tư cách là người có khả năng trở thành nhà đàm phán chính của Tehran trong các cuộc thương lượng sắp tới với Washington, ông Ghalibaf lưu ý trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng Lebanon và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Tehran hậu thuẫn là đồng minh của Iran.

“Không có chỗ cho sự phủ nhận và thoái lui. Vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ phải trả giá rõ ràng và đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ. Hãy dập tắt ngọn lửa ngay lập tức”, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh.

Theo đài CNN, các quan chức hàng đầu Iran đưa ra những cảnh báo trên một ngày sau khi các cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào những mục tiêu Hezbollah ở thủ đô Beirut của Lebanon đã khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị thương và dấy lên làn sóng phản đối rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Israel và Mỹ hiện vẫn phủ nhận việc Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Tehran - Washington. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9/4 thậm chí tuyên bố quân đội nước này sẽ “tiếp tục tấn công Hezbollah bất cứ khi nào cần thiết”.