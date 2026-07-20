Video: Sepah News

Video do kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chia sẻ tối 19/7 cho thấy thiết bị quang học thuộc hệ thống phòng không Iran đang theo dõi và khóa mục tiêu vào chiếc UAV MQ-9 của Mỹ. Ngay sau đó, một quả đạn lao tới, phát nổ và phá hủy khí tài của Mỹ. Phần sau của đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người được cho đã dùng xuồng dân sự để trục vớt mảnh vỡ của UAV.

UAV MQ-9 của Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: Sepah News

Theo Sepah, vụ bắn hạ UAV do các đơn vị thuộc binh chủng hải quân IRGC tại khu vực Assaluyeh ở tỉnh Bushehr, Iran thực hiện.

MQ-9 là mẫu UAV do tập đoàn General Atomics phát triển vào đầu thập niên 2000 và chính thức được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ từ tháng 5/2007. MQ-9 dài 11m; sải cánh rộng 20,1m và cao 3,8m. Kíp điều khiển UAV hoạt động trên mặt đất gồm 2 người.

UAV MQ-9. Ảnh: Không quân Mỹ

MQ-9 được lắp động cơ Honeywell TPE331-10GD có công suất 671 Kilowatt (kW), nên phương tiện này có thể đạt vận tốc bay tối đa lên tới 482 km/h với tầm hoạt động 1.200km.

UAV MQ-9 được trang bị 7 giá treo có thể mang theo tên lửa hoặc bom tùy theo nhiệm vụ của kíp điều khiển phụ trách.