Video: CENTCOM

Thông cáo của CENTCOM trên mạng xã hội X sáng 16/7 viết: “Quân Mỹ đã kết thúc đợt tấn công nhằm vào Iran lúc 21h tối 15/7 theo giờ miền đông nước Mỹ. Chúng tôi tập kích các sở chỉ huy cùng nhiều hạ tầng phòng không, tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và giám sát ven biển của Iran nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực đe dọa đến thủy thủ đoàn vô tội trên các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz của Tehran… Quân đội Mỹ đang buộc phía Iran phải trả giá theo chỉ thị của Tổng tư lệnh”.

Một hạ tầng quân sự Iran bị Mỹ không kích. Ảnh: CENTCOM

Trong đoạn video đăng kèm thông cáo, quân Mỹ đã phóng tên lửa hành trình từ tàu chiến và điều động máy bay chiến đấu để bắn phá nhiều cơ sở quân sự của Iran.

Theo dữ liệu do hãng tin Al Jazeera thu thập từ truyền thông Iran sáng 16/7, chính quyền Tehran đã ghi nhận báo cáo về một số vụ nổ xảy ra tại các khu vực Bandar Abbas, Chabahar và đảo Qeshm.