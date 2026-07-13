Iran không kích các mục tiêu Mỹ ở những nước láng giềng vùng Vịnh. Video: Fars News

Máy bay không người lái (UAV) của Iran đã phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ ở Kuwait, làm 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trang tin tức Axios ngày 12/7 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay Washington đã thực hiện một vài cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa và phòng không cũng như tàu nhỏ của hải quân Iran tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.

Theo Đài truyền hình Press TV của Iran, nhiều vụ nổ xảy ra gần đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư và được cho là địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ bờ biển, hệ thống radar và tài sản hải quân của nước này.

Sau đó, hãng thông tấn Fars đưa tin lực lượng Iran đã sử dụng UAV để phá hủy các bệ phóng HIMARS ở Kuwait được dùng để bắn vào lãnh thổ nước này. Theo Fars, ba tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía khu vực Al Mina của Kuwait và một địa điểm chứa hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ. Ngoài ra, hàng loạt tài sản quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng bị nhắm mục tiêu suốt cả ngày.

Quân đội Kuwait xác nhận rằng nước này đã bị tấn công nhưng không đề cập đến tuyên bố của Iran về HIMARS hay bất kỳ thương vong nào của người Mỹ.

Chiến sự giữa Iran và Mỹ tái bùng phát sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu tháng này. Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi Iran cho biết một số tàu đã không tuân thủ chỉ thị khi đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran sau đó đã tuyên bố đóng cửa eo Hormuz.