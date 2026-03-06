Hãng tin WANA dẫn các nguồn tin Iran cho hay, trước khi cuộc xung đột bắt đầu, các máy bay chiến đấu của nước này đã được di chuyển đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất để đảm bảo an toàn.

Các báo cáo cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng toàn bộ lực lượng không quân Iran đã bị phá hủy mà không biết rằng những bức tranh mô phỏng 3D trên mặt đất được thiết kế để đánh lừa các cuộc không kích của đối phương.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một trong những bức tranh đánh lừa trên bề mặt nhựa đường vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau vụ ném bom được cho là đã xảy ra.

Video: WANA