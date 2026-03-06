Trong thông cáo đưa ra ngày 6/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố không quân của họ đã thực hiện nhiều đòn không kích nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, trong đó có cả “căn hầm ngầm của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei”.

Israel không kích nơi được cho là vị trí căn hầm của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IDF/Times of Israel

“Khoảng 50 máy bay chiến đấu đã thả gần 100 quả bom vào địa điểm bên dưới ‘khu phức hợp lãnh đạo Iran’ tại thủ đô Tehran nằm trải rộng nhiều con phố và bao gồm nhiều lối vào cũng như phòng họp của các thành viên cấp cao Iran… Các đơn vị 8200 và 9900 thuộc Cục Tình báo quân sự Israel đã thiết lập bản đồ địa điểm trên trong nhiều năm, tạo điều kiện cho cuộc tấn công chính xác ngày hôm nay”, một phần thông cáo cho hay.

Đoạn video IDF công bố sau đó cho thấy thiết bị trên máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân Israel đã ghi lại hình ảnh hàng chục vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực được cho là vùng nội đô Tehran. Hiện phía Iran chưa bình luận về thông tin và video được IDF đưa ra.

Video: IDF

Azerbaijan rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran

Báo The Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov hôm nay tuyên bố Baku sẽ rút các viên chức ngoại giao làm việc ở Iran về nước. “Azerbaijan đang sơ tán các nhân viên làm việc tại đại sứ quán ở Tehran và lãnh sự quán ở Tabriz. Chúng tôi không thể để mạng sống của các nhân viên gặp nguy hiểm”.

Phát biểu trên của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Azerbaijan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Baku cáo buộc bốn UAV của Iran đã xâm nhập không phận nước này và khiến một số dân thường bị thương.

Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ việc cho UAV vũ trang xâm nhập lãnh thổ Azerbaijan. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói: “Iran không tấn công vào Azerbaijan, chúng tôi không tấn công các quốc gia láng giềng”.