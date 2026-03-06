Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNP/Shutterstock

Khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 7, ông Trump nói với hãng tin NBC rằng việc các lực lượng Washington dẫn đầu một cuộc tấn công trên bộ vào Iran là lãng phí thời gian và đó không phải điều ông đang nghĩ tới lúc này.

"Iran đã mất tất cả, mất hải quân và mất tất cả những gì có thể mất", người đứng đầu nước Mỹ cho biết và khẳng định Washington có đủ nguồn lực để tiếp tục các cuộc tấn công. "Chúng tôi có lượng đạn dược khổng lồ. Chúng tôi có nhiều hơn bao giờ hết. Chúng tôi có rất nhiều ở các quốc gia khác".

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được coi là câu trả lời cho phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Iran rằng Tehran sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ.

Ông Trump khẳng định tốc độ và cường độ các cuộc tấn công của quân Mỹ sẽ được duy trì và mục tiêu của ông là tiến vào, quét sạch mọi thứ để tạo điều kiện cho một lãnh đạo mới của Iran lên nắm quyền.

Ông Trump nói: "Mỹ muốn Iran có một nhà lãnh đạo tốt. Chúng tôi có một số người mà tôi nghĩ sẽ làm tốt công việc này”. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh tụ tối cao Iran. "Tôi không thể chấp nhận Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Khamenei. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran".

Tại Nhà Trắng, ông Trump cho hay Mỹ “tiếp tục tiêu diệt kẻ thù hoàn toàn sớm hơn dự kiến ​​và ở mức độ chưa từng thấy trước đây”. Theo ông Trump, Iran vẫn đang theo đuổi các con đường ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, nhưng Mỹ không quan tâm.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cách Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói “hỏa lực nhắm vào Iran” sắp mở rộng đáng kể và Mỹ đã tấn công các hệ thống tên lửa của Iran “mỗi giờ”.