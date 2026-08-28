Theo hãng WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/8 cho biết Iran vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng Washington cần có những hành động thực tế cho thấy thiện chí.

"Việc đưa ngoại giao trở lại đúng quỹ đạo không phải là bất khả thi. Điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ thừa nhận một thực tế đơn giản: các biện pháp gây sức ép không có tác dụng với chúng tôi", ông Araghchi nói.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh Washington cần xây dựng lòng tin, thể hiện sự tôn trọng trong đối thoại, công nhận các quyền của Tehran và tuân thủ những cam kết đã đưa ra.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Cùng ngày 27/8, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi khẳng định không một con tàu nào có thể đi qua eo biển Hormuz nếu không được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho phép.

"Mọi hoạt động ra vào của tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự giám sát trực tiếp của lực lượng vũ trang Iran. Chúng tôi đang thúc đẩy dự luật mới nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện bao quát các khía cạnh chính trị, kinh tế và quốc phòng của tuyến đường thủy này", ông Azizi cho hay.

Khi được hỏi về chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, ông Azizi nhận xét Washington vận hành theo một chiến lược gồm 3 phần là "đàm phán và thỏa thuận", "xung đột và khủng hoảng" cũng như "gây sức ép".

"Đó là một hình thức xung đột hỗn hợp, kết hợp giữa hoạt động quân sự, lệnh trừng phạt kinh tế và các chiến dịch gây bất ổn xã hội. Tuy vậy, các biện pháp này không thể làm thay đổi lập trường của Iran", ông Azizi nhấn mạnh.

Trong bình luận của mình, ông Azizi cho rằng các quốc gia Vùng Vịnh đã nhận ra việc dựa vào sự hậu thuẫn quân sự của Mỹ không thể đảm bảo an ninh cho họ. Bên cạnh đó, quan chức này khẳng định Tehran sẽ chỉ tham gia đàm phán "khi ở vị thế mạnh".