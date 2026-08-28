Theo WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 27/8 tuyên bố rằng "đế chế Mỹ đang suy thoái", đồng thời dẫn một bài viết của tờ New York Times (NYT) để chỉ trích chính sách của Bộ Tài chính Mỹ.

"Đế chế Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái, trong khi uy tín của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng bị đe dọa. Mỹ đang có mức nợ công khoảng 40.000 tỷ USD và rõ ràng là Bộ Tài chính Mỹ không có những công cụ hiệu quả để giải quyết những vấn đề trong nước. Cách tiếp cận đối đầu của Mỹ với Iran thậm chí có thể gây ra hậu quả nghiệm trọng đối với hệ thống tài chính toàn cầu", ông Ghalibaf cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Trong bài viết được ông Ghalibaf dẫn lại, NYT cho rằng thay vì chi hàng tỷ USD để hỗ trợ Israel và duy trì hàng trăm căn cứ quân sự trên khắp thế giới, chính phủ Mỹ có thể sử dụng những nguồn lực đó để mang lại lợi ích cho người dân nước này. "Cuộc xung đột với Iran đã làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi các biện pháp nhằm 'cô lập kinh tế Iran' đang vấp phải sự phản đối từ thị trường", NYT nhận định.

Cùng ngày 27/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án kế hoạch gây sức ép kinh tế của Mỹ với Iran, khẳng định Moscow sẽ luôn ủng hộ Tehran.

"Việc Mỹ và Israel gia tăng sức ép với Iran đã gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp với Iran và các quốc gia khác để đối phó với những lệnh trừng phạt vô lý", bà Zakharova nhấn mạnh.

Vào đầu tuần này, Trung Quốc cũng khẳng định rằng sự hợp tác giữa nước này và Iran "sẽ không bị phá vỡ", nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ khiến căng thẳng leo thang.