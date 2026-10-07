Toàn bộ 32 thành viên của Ủy ban quân sự Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến thăm Kiev và gặp Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi.

Báo Ukrainska Pravda trích dẫn thông điệp trên mạng xã hội X của Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO trên X cho biết vào ngày 6/12, đại diện quân sự của cả 32 nước thành viên NATO đã có mặt tại thủ đô Kiev để thảo luận với ông Drapatyi về các ưu tiên và kinh nghiệm quốc phòng của Ukraine. Những kinh nghiệm này có thể giúp tăng cường khả năng sẵn sàng của NATO trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone (trái) tại cuộc gặp với Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi. Ảnh: X/@Giuseppe Cavo Dragone

Đô đốc Dragone nhấn mạnh chuyến thăm này cũng tái khẳng định sự hỗ trợ vững chắc của NATO dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao quân đồng minh NATO ở châu Âu, đang phát triển chiến lược để đạt được chiến thắng nhanh chóng trong trường hợp sườn phía đông của NATO bị tấn công, đặc biệt tập trung vào việc tích hợp các công nghệ phòng thủ mới như máy bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nga tập kích nhà máy sản xuất tên lửa, UAV của Ukraine

Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (7/10) cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ cả mặt đất, trên biển và trên không trong đêm, đánh trúng các cơ sở sản xuất tên lửa Flamingo và UAV tại thủ đô Kiev cũng như 6 khu vực khác của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác (phóng từ mặt đất, trên biển và trên không) cùng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng Moscow còn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng và sửa chữa tàu thuyền tại vùng Odessa cũng như các tàu được quân đội Ukraine sử dụng. Quân Nga đã triển khai UAV Geran để bắn phá một tàu vận chuyển vật tư cho quân Ukraine tại cảng Yuzhny thuộc Odessa cũng như một kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn tại cảng Chernomorsk thuộc khu vực này.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Nga công bố.