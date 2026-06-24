Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã chỉ trích gay gắt Thượng viện Mỹ khi cơ quan này bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc Washington phải chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran.

"Khi tôi đã dồn được Iran vào chân tường, khi họ đã sẵn sàng nhượng bộ và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ thực sự nể sợ nước Mỹ, thì Thượng viện lại quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu vô nghĩa. Nghị quyết này đã gửi một thông điệp không hay tới Iran, rằng Mỹ không đồng tình với những gì tôi đang làm và tôi phải dừng lại. Bằng cách này, họ đã tiếp tay và tạo điều kiện cho đối thủ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cũng công khai lên án 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng đảng Dân chủ để nghị quyết được thông qua, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ đạt được mọi mục tiêu ở Iran "bằng cách này hay cách khác".

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu ông Trump chấm dứt chiến sự Iran với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Có 4 nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của là Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski và Bill Cassidy đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Cùng ngày 24/6, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra các công ty dầu khí không hạ giá xăng tương ứng với đà giảm của thị trường năng lượng.

"Mức giảm của giá xăng là chưa đủ và không tương xứng với mức giảm của giá dầu thô. Giá dầu đó đang lao dốc nhanh chóng, nói cách khác, khách hàng đang phải chịu thiệt", ông Trump nói.

Kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, giá dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 40% kể từ mức đỉnh hồi tháng 3. Giá bán lẻ xăng ở Mỹ tuy có giảm, nhưng vẫn chưa thể trở lại mốc trước khi xung đột Trung Đông nổ ra.