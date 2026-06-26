"Mỹ đã đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng các tài sản được dỡ bỏ lệnh phong tỏa của chúng tôi sẽ được dùng để mua nông sản của họ. Mùa màng duy nhất chúng tôi thu hoạch được là những gì các người đã gieo trồng: hàng thập kỷ ngờ vực. Đó là thứ hữu cơ, dồi dào và được trồng tại địa phương”, ông Qalibaf, người đang giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Iran, viết trên mạng xã hội X hôm 25/6.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Anadolu, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng chỉ trích hồ sơ thương mại và chính trị của Mỹ, cáo buộc xứ sở cờ hoa "chỉ xuất khẩu đậu nành biến đổi gen, những lời hứa bị phá vỡ và những lời nói suông".

Ông Qalibaf có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 tuyên bố gói cứu trợ tài chính ban đầu cho Iran sẽ bao gồm khoảng 500 triệu USD hàng hóa của Mỹ. Ông Trump nói sẽ không có khoản tiền mặt nào được cung cấp trực tiếp cho Tehran và Washington sẽ sử dụng các quỹ do Iran kiểm soát để trả tiền mua các mặt hàng xuất khẩu như ngô và lúa mì của nông dân Mỹ.

"Iran đang rất cần lương thực và chúng tôi sẽ mua những sản phẩm ấy cho họ hoàn toàn từ Mỹ", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với đài CNBC rằng Washington sẽ giám sát việc giải ngân các khoản tiền bị đóng băng của Iran ở Vùng Vịnh theo thỏa thuận hạt nhân đã đạt được giữa Tehran và chính quyền Trump.

"Bất kỳ khoản tiền nào mà Tehran nhận được trước tiên sẽ được sử dụng vì lợi ích của người dân Iran. Đó sẽ là các khoản tiền bị phong tỏa của Iran", ông Bessent cho hay. Quan chức này tiết lộ số tiền ban đầu có thể sẽ được giải ngân từ Qatar, đồng thời nói thêm rằng các quan chức Bộ Tài chính Mỹ sẽ có mặt tại Doha để giám sát việc phân bổ số tiền này.

Theo ông Bessent, một "tỷ lệ rất lớn" số tiền được dỡ bỏ phong tỏa của Iran sẽ được dùng để mua thực phẩm và thuốc men của Mỹ. Washington sẽ "tái sử dụng số tiền đó vào các sản phẩm của Mỹ" ở Trung Đông, dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trong có nhiều tranh cãi về việc thực hiện thỏa thuận gần đây giữa Iran và Mỹ, bao gồm các điều khoản về việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran. Thỏa thuận có tên gọi chính thức “Bản ghi nhớ Islamabad”, do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực vào ngày 18/6 sau khi được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Mỹ Trump ký bằng hình thức điện tử.