Theo hãng tin WANA, quân đội Iran hôm nay (21/4) ra tuyên bố xác nhận tàu đã đến đích an toàn bất chấp hàng loạt lời cảnh báo và đe dọa của hải quân Mỹ trong quá trình di chuyển.

Báo cáo cho biết, tàu chở dầu đã được hải quân Iran bảo vệ toàn diện. Tàu "Cilly City" di chuyển qua Biển Ảrập rồi tiến vào vùng biển chủ quyền của Iran. Cách đây vài giờ, tàu chở dầu đã neo đậu tại một vị trí được chỉ định tại một trong những cảng phía nam của Iran.

Quân đội Iran nhấn mạnh rằng nhiệm vụ đã hoàn thành trong “tình trạng an ninh tuyệt đối”, bất chấp sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực.

Hãng tin NBC News dẫn dữ liệu của công ty phân tích hàng hải Marine Traffic cho biết, trong 24 giờ qua, chỉ có 12 tàu đi qua eo biển Hormuz, điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 20/4 cho hay, có 27 tàu thương mại đã được lệnh quay đầu hoặc trở lại cảng của Iran kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran bắt đầu vào ngày 13/4.

Ủy viên vận tải của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo, nếu không khôi phục quyền tự do hàng hải qua Hormuz, hậu quả đối với châu Âu và thế giới sẽ rất thảm khốc. Quan chức EU này đồng thời lưu ý, kho dự trữ khẩn cấp nhiên liệu hàng không của EU chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran đã bác bỏ mọi ý kiến ​​nhượng bộ, khẳng định Iran không đầu hàng và việc kiểm soát eo biển Hormuz là một điểm mạnh của Tehran.