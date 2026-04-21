Theo hãng tin CNN, Iran đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 22/4 theo giờ Mỹ.

Trong tuyên bố vừa phát đi, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẽ trả đũa vụ bắt giữ tàu đồng thời gọi hành động của Mỹ là "vô cùng nguy hiểm". “Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran sẽ sử dụng mọi khả năng để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình cũng như bảo vệ quyền và phẩm giá của người dân. Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào nữa trong khu vực”, nhà chức trách Iran nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu Touska và liệu họ có phải là người Iran hay không. Các nhà phân tích cho rằng số phận của thủy thủ đoàn phụ thuộc vào quốc tịch của họ.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hải quân nước này đã nổ súng và bắt giữ tàu Touska mang cờ Iran vào ngày 19/4 sau khi phương tiện này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ ở Vịnh Oman. Đoạn phim do quân đội Mỹ công bố cho thấy một tàu khu trục tên lửa dẫn đường bắn vào tàu Iran và lính thủy đánh bộ đu dây từ trực thăng xuống boong tàu.

Ảnh: Anadolu

Tướng Iran tố ông Trump nói dối

Hãng thông tấn Fars dẫn một bài viết của Tướng Abdullahi trên kênh Telegram cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đẩy Israel và Mỹ vào tình trạng kiệt sức, buộc hai nước này phải yêu cầu ngừng bắn trong tuyệt vọng. Vị tướng này tuyên bố lực lượng vũ trang Iran sẽ không cho phép "Tổng thống Mỹ dối trá và ảo tưởng tạo ra những câu chuyện sai lệch về tình hình thực tế", đặc biệt về vấn đề eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp Iran cho biết Tehran phải “duy trì trạng thái sẵn sàng 100%” trong trường hợp Mỹ phát động các cuộc tấn công mới. Ông Ejei nói Iran khả năng rất cao sẽ phải hứng chịu thêm các cuộc tấn công vì Mỹ vẫn chưa đạt được những mục tiêu đề ra.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 21/4 đưa tin cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran đến Islamabad, Pakistan, dù là phái đoàn chính hay phái đoàn phụ, phái đoàn ban đầu hay phái đoàn tiếp theo.