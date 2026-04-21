Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 20/4 tuyên bố một thỏa thuận với Iran sẽ được ký kết tại Pakistan, dù phía Tehran đến hiện tại vẫn chưa xác nhận tham gia đàm phán.

"Rất nhiều bom sẽ phát nổ nếu lệnh ngừng 2 tuần kết thúc mà không có một thỏa thuận mới nào. Lập trường của Mỹ vẫn vậy, Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran sáng suốt, đất nước này có thể có một tương lai tươi sáng và thịnh vượng", ông Trump cho biết.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ nhiều khả năng sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại, vốn sẽ kết thúc vào ngày 21/4. Ông Trump cũng sẵn sàng gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran nếu đạt được đột phá trong đàm phán.

Ngoài ra, lãnh đạo Nhà Trắng còn bác bỏ các tin đồn cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tác động để Mỹ tấn công Iran. "Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi ra quyết định tấn công. Sự kiện ngày 7/10/2023 và quan điểm Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân mới là lý do chính", ông Trump nói.

Ngược lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/4 tuyên bố rằng Tehran vẫn duy trì "sự ngờ vực sâu sắc" đối với chính phủ Mỹ, đồng thời chỉ trích "những tín hiệu không thiện chí và mâu thuẫn" từ các quan chức của Washington.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf lại chỉ trích cách thức đàm phán của Mỹ mang tính "áp đặt và không thực chất". "Chúng tôi không chấp nhận việc đàm phán trong khi liên tục bị đe dọa. Iran đã sẵn sàng sử dụng những quân bài mới trên thực địa", ông Ghalibaf nhấn mạnh.