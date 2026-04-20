Tờ Wall Street Journal ngày 19/4 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ thông tin trên. Động thái diễn ra trong thời gian Tổng thống Trump đang rất căng thẳng. Sau khi máy bay Mỹ bị lực lượng Iran bắn rơi, ông Trump được cho đã quát mắng các phụ tá hàng giờ tại Cánh Tây của Nhà Trắng, nơi vẫn còn ám ảnh với bóng ma của cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979.

Các nguồn tin nắm rõ tình hình cho hay ông Trump rất lo lắng vì những gì từng xảy ra với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ở thời điểm đó đã khiến ông Carter thất cử về sau.

Để giảm thiểu nguy cơ can thiệp một cách nóng vội, các phụ tá đã chọn cách chỉ cung cấp các thông tin cập nhật cho tổng thống vào những thời điểm quan trọng, thay vì các các bản tin chiến thuật từng phút mà Hội đồng An ninh quốc gia đang theo dõi.

Trong khi Phó Tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Susie Wiles theo dõi tiến trình từ xa, Phòng Tình huống lại hoạt động vô cùng sôi nổi.

Chiến dịch giải cứu diễn ra trong suốt 24 giờ căng thẳng vào lễ Phục Sinh đã gặp nhiều khó khăn. Những thách thức về kỹ thuật gần như làm gián đoạn nhiệm vụ khi máy bay cứu hộ bị mắc kẹt trong sa mạc cát ở Iran. Cùng lúc đó, lực lượng Mỹ đã thực hiện các thao tác phức tạp để đánh lạc hướng quân đội Iran để phi công trên chiếc máy bay bị bắn rơi di chuyển đến địa điểm giải cứu. Phi công thứ hai cũng được giải cứu sau đó.

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm ở Cánh Tây chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Đến 2h sáng, tổng thống đã đi ngủ, nhưng 6 giờ sau lại thức dậy và đăng một tối hậu thư trên mạng xã hội, đe dọa sẽ khiến Iran “sống trong địa ngục” trừ khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.