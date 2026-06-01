Theo hãng tin WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 1/6 đã lên tiếng về tình hình tại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích việc Mỹ gây sức ép lên Oman.

"Iran đã ban hành và triển khai các quy định riêng đối với hoạt động hàng hải ở Hormuz để phù hợp với điều kiện thực tế, và chúng tôi không cho phép bất kỳ sự can dự nào từ các nước bên ngoài vào quá trình quản lý tuyến đường thủy này. Khi tình hình trở lại bình thường, Iran sẽ cùng với Oman xây dựng một khuôn khổ quản lý mới tại Hormuz", ông Gharibabadi cho biết.

Đề cập tới tác động kinh tế của những gián đoạn trong hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, ông Gharibabadi cho rằng các tàu chờ quá cảnh đang phải đối mặt với chi phí gia tăng đáng kể vì chậm trễ hành trình, lưu kho hàng hóa và phí vận chuyển bổ sung. Quan chức Iran cũng trích dẫn các báo cáo cho thấy phí bảo hiểm rủi ro đối với tàu thuyền đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

"Các công ty bảo hiểm phương Tây là những bên hưởng lợi lớn nhất từ tình trạng này. Tôi tin rằng việc tuân thủ các quy định hàng hải do Tehran ban hành sẽ ít tốn kém hơn nhiều so với việc phải chi trả mức phí bảo hiểm ngày càng cao", ông Gharibabadi nói.

Cũng theo ông Gharibabadi, việc Mỹ đe dọa tấn công Oman nếu can thiệp vào eo biển Hormuz là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Iran cũng đã kêu gọi chính quyền Muscat không nhượng bộ trước những áp lực như vậy và tiếp tục bảo vệ đầy đủ quyền lợi của mình.

Trong ngày 1/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cáo buộc việc Mỹ "thiếu nhất quán" là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp.

"Việc Mỹ liên tục thay đổi quan điểm và đưa ra những yêu cầu mới đang khiến quá trình đàm phán kéo dài. Nếu các thông điệp thiếu nhất quán là một phần chiến lược của Washington thì rõ ràng nó không hiệu quả", ông Baghaei nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh của nước này. Theo ông Baghaei, những hành động đó làm gia tăng sự mất lòng tin và cho phép Tehran thực hiện các biện pháp đáp trả theo nguyên tắc tự vệ.