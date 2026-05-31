Thông cáo của Sepah trên nền tảng xã hội Telegram viết: “Rạng sáng 31/5, 1 chiếc UAV MQ-1 của Mỹ đã tiến vào không phận Iran với ý định thực hiện những hoạt động thù địch. Tuy nhiên, thiết bị này lập tức bị theo dõi và nhắm đến bởi các tên lửa phòng không mới của Iran và bị bắn hạ”.

Sepah sau đó cảnh báo những vùng biển thuộc chủ quyền Iran đều nằm dưới sự kiểm soát của IRGC và bất kỳ hành vi gây hấn cũng bị “giải quyết dứt điểm”.

UAV MQ-1. Ảnh: CNN

Theo hãng thông tấn IRNA, vụ bắn hạ UAV Mỹ xảy ra chỉ 1 ngày sau khi các đơn vị phòng không ở miền nam Iran vô hiệu hóa thiết bị bay trinh sát Orbiter của Israel gần đảo Qeshm.

Hiện Mỹ chưa phản hồi về thông tin được Sepah đăng tải.

MQ-1 là UAV được Tập đoàn quốc phòng General Atomics của Mỹ phát triển trong những năm 1990 và đưa vào trang bị chính thức từ năm 1995. UAV này dài 8,23m; sải cánh rộng 14,8m; cao 2,1m; trọng tải cất cánh tối đa đạt 1.020kg. MQ-1 được trang bị một động cơ Rotax 914F có công suất 115 mã lực, nhờ vậy nó có thể bay với vận tốc tối đa lên tới 217 km/h. Trần bay của UAV này đạt hơn 7.600m.

MQ-1 được lắp 2 giá treo dưới cánh và có thể mang theo các loại tên lửa không đối không AIM-92 Stinger, không đối đất AGM-114 Hellfire hoặc AGM-176 tùy theo nhiệm vụ tác chiến.