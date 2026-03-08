Báo Times of Israel đưa tin, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sáng nay (8/3) đã thực hiện đòn không kích nhằm vào “các chỉ huy Quân đoàn Lebanon trực thuộc Đặc nhiệm Quds của IRGC” tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Một phần khu vực ngoại ô Beirut, Lebanon hứng đòn không kích của Israel. Ảnh: Al Mayadeen

Thông cáo của IDF viết: “Các chỉ huy của Quân đoàn Lebanon thuộc Đặc nhiệm Quds đã tiến hành nhiều âm mưu khủng bố trên lãnh thổ Lebanon nhằm chống lại Nhà nước và người dân Israel, song song với những hoạt động của IRGC ở Iran… Quân đoàn Lebanon đóng vai trò như trục liên lạc giữa nhóm vũ trang Hezbollah và chính quyền Tehran, đồng thời là một cơ quan hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh và xây dựng lực lượng của Hezbollah”.

Hiện IRGC chưa bình luận về thông tin xoay quanh đòn không kích vào đặc nhiệm Quds được IDF chia sẻ.

Iran ám chỉ về tân lãnh tụ tối cao

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, chính trị gia Mohammad-Mahdi Mirbagheri, một thành viên thuộc Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo của Iran, hôm nay (8/3) ám chỉ rằng quyết định về người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei “có thể đã được đưa ra”.

Trong video đăng trên mạng Telegram bởi hãng tin Fars, ông Mirbagheri cho biết “những nỗ lực lớn để xác định người lãnh đạo đã được thực hiện và một ý kiến dứt khoát, đồng lòng đã đạt được”.

Hojjatoleslam Jafari, một thành viên khác của hội đồng, khi trả lời phỏng vấn hãng Fars cũng nói rằng bản thân ông hy vọng toàn thể người dân Iran sẽ sớm hài lòng. “Việc trì hoãn bầu chọn nhà lãnh đạo thứ ba là điều đáng tiếc và không mong muốn với tất cả mọi người, cũng như không còn lựa chọn nào khác. Do vậy, chúng ta không nên có các suy nghĩ tiêu cực về những người đại diện cho mình ở thời điểm gian nan này”.