Hãng thông tấn CNN đưa tin tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz ​Sharif hôm 23/6, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán về năng lực tên lửa của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA

Ông Pezeshkian nói: “Việc thảo luận về chương trình tên lửa của chúng tôi không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận nào. Nếu chúng tôi không có tên lửa để phòng vệ, Israel và Mỹ sẽ tàn phá Iran”.

Thủ tướng Pakistan Sharif cho biết không nên có “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề tên lửa đạn đạo vì Iran cũng có quyền sở hữu vũ khí này giống như nhiều quốc gia khác. “Tôi cần nói rõ rằng tên lửa đạn đạo không được đề cập đến trong MoU ký giữa Iran và Mỹ bởi vấn đề này chưa từng được đưa ra trong các cuộc thảo luận. Nhiều quốc gia có tên lửa đạn đạo, vậy tại sao tôi lại phản đối Iran sở hữu chúng”, ông Sharif phát biểu.

Mỹ phản đối việc Iran thu phí ở eo biển Hormuz

Theo kênh CBS, trong chuyến công du Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hôm 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định Washington sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí ở eo biển chiến lược Hormuz.

“Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí ở tuyến hàng hải trên. Đó là luật quốc tế hiện hành, đó là quy định tại những vùng biển quốc tế trên toàn thế giới”, ông Rubio nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Iran và Oman vừa thành lập một ủy ban chung để bàn về vấn đề quản lý và thu phí ở eo biển Hormuz.