Theo hãng thông tấn CNN, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/6, Tổng thống Mỹ Trump một mực khẳng định Iran đã nhất trí cho phép “thanh tra hạt nhân ở mức cao nhất vô thời hạn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Iran hoàn toàn nhất trí về các cuộc thanh tra hạt nhân ở mức cao nhất trong vô thời hạn. Điều này sẽ đảm bảo ‘sự trung thực hạt nhân’. Nếu họ không đồng ý, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào hết", ông Trump cho hay.

Bài đăng trên của ông Trump dường như củng cố những tuyên bố trước đó của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc Tehran cho phép các thanh tra IAEA trở lại Iran.

“Iran đã đồng ý mời các thanh tra của IAEA trở lại. Đó là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ và là bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran”, ông Vance phát biểu hôm 22/6.

Tuy nhiên, cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei nhấn mạnh Tehran “không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào" về vấn đề thanh tra hạt nhân.