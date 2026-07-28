Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 28/7, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali nói rằng Iran và Oman đang thảo luận để quyết định mức phí đối với các tàu phương Tây đi qua eo biển Hormuz.

Lính Mỹ ngồi trên trực thăng theo dõi tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ông Jalali cho hay: “Chúng tôi (Iran) và Oman đang đàm phán về vấn đề này. Như chính quyền và Bộ Ngoại giao Iran đã nhiều lần khẳng định, hai nước đưa ra những quyết định liên quan đến an ninh của eo biển Hormuz cũng như cơ chế quản lý việc tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Mức phí đối với các dịch vụ có liên quan đến việc quá cảnh qua eo biển Hormuz là chủ đề của các cuộc đàm phán giữa hai bên. Một quyết định phù hợp về những vấn đề này sẽ được đưa ra trong thời gian tới”.

Trước đó, Đại sứ Jalali cũng khẳng định Iran sẽ duy trì quyền “ưu tiên” cho những con tàu của Nga đi qua eo biển Hormuz.

Jordan bắn hạ UAV bay vào không phận

Trong thông cáo đưa ra ngày 28/7, quân đội Jordan cho biết các đơn vị phòng không của họ vừa bắn hạ một UAV xâm nhập không phận miền đông nước này.

“Lực lượng không quân Jordan đã bắn hạ thành công chiếc UAV ở khu vực sa mạc thuộc miền đông Jordan”, đoạn trích thông cáo của quân đội Jordan viết. Tuy nhiên, thông cáo trên không nêu rõ loại UAV bị bắn hạ.

Từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2, Jordan đã trở thành mục tiêu của các đòn tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Theo thống kê của hãng tin Al Jazeera, các đòn tấn công của Iran khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 29 trường hợp bị thương. Về dân sự, ít nhất 29 dân thường Jordan bị thương ở các mức độ khác nhau.