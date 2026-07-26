Theo CNN, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 26/7 đã thông báo về việc tiến hành đổ bộ và kiểm tra tàu chở dầu M/T Charminar treo cờ Comoros ở biển Ảrập. Sau khi xác minh được tuyến đường, con tàu đã được phép tiếp tục hải trình.

"Lệnh phong tỏa hàng hải với Iran vẫn được thực thi đầy đủ. Kể từ khi được áp đặt lại từ đầu tháng, chúng tôi đã chuyển hướng 12 tàu thương mại, vô hiệu hóa 2 tàu không tuân thủ và kiểm tra 2 tàu khác nhằm bảo đảm việc chấp hành lệnh phong tỏa", CENTCOM cho biết.

Trong tuyên bố của mình, CENTCOM cũng công bố thêm thông tin về tàu chở dầu bị vô hiệu hóa một ngày trước, xác định đây là tàu M/T Lavine treo cờ Mozambique hoạt động tại vịnh Oman.

"Con tàu đã vi phạm lệnh phong tỏa và phớt lờ nhiều cảnh báo trước khi bị ngăn chặn. Hiện tàu M/T Lavine không còn tiếp tục hành trình tới Iran", đại diện CENTCOM nói.

Quân đội Mỹ đổ bộ lên một tàu chở dầu ở biển Ảrập. Video: CENTCOM

Bên cạnh diễn biến tại Iran, căng thẳng tại Yemen tiếp tục làm dấy lên nguy cơ mở thêm một mặt trận mới ở Trung Đông. Quân đội Ảrập Xêút ngày 24/7 đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen, trong khi nhóm vũ trang này tuyên bố đã đáp trả bằng các đòn tấn công vào các cơ sở của Ảrập Xêút dọc bờ biển Đỏ.

Trong ngày 25/7, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Ảrập Xêút Faisal bin Farhan Al Saud đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ.

"Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay", thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay.

Khi được hỏi về vấn đề này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định "không có biện pháp quân sự nào cho căng thẳng giữa Houthi và Ảrập Xêút và hai bên cần phải đối thoại".