Binh sĩ Mỹ. Ảnh: US Army

Theo báo Guardian và hãng tin CNN, Hệ thống Phân tích thương vong quốc phòng (DCAS) Mỹ cũng đưa vào một danh mục thương vong mới mang tên “Các chiến dịch ở nước ngoài” dành cho các quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương kể từ ngày 7/7.

Theo dữ liệu đã được cập nhật, số liệu chính thức về giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran, có tên gọi chiến dịch "Cuồng nộ dữ dội", hiện ghi nhận 14 binh sĩ thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong chiến đấu.

Những con số này đã trở thành điểm tranh cãi sau khi Lầu Năm Góc hạ số liệu từ 18 người thiệt mạng và 482 người bị thương, mức được ghi nhận chỉ vài ngày trước đó.

Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn với Iran sụp đổ và các cuộc không kích gần như lại diễn ra hàng ngày kể từ ngày 6/7. Các nhà phân tích và quan chức đã đặt câu hỏi liệu thương vong phát sinh từ giai đoạn giao tranh mới có nên được tính tách biệt khỏi chiến dịch Cuồng nộ dữ dội hay không, bởi đây sẽ là một cách làm chưa từng có tiền lệ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách phân loại chiến dịch quân sự được nối lại này là một hoạt động riêng biệt với chiến dịch Cuồng nộ dữ dội, tên gọi chính thức quân đội Mỹ sử dụng cho cuộc xung đột với Iran.

Sự thay đổi này liên quan đến Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973 của Mỹ, vốn yêu cầu tổng thống phải chấm dứt các hoạt động quân sự trong vòng 60 ngày nếu không nhận được sự cho phép của quốc hội.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn với Iran hồi tháng 4 đã khiến “đồng hồ đếm ngược” của đạo luật này tạm dừng vào ngày 1/5 đối với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Việc thiết lập một thống kê thương vong riêng bắt đầu từ ngày 7/7 được cho dựa trên cách diễn giải đó.

Sự thay đổi này trở nên rõ ràng vào đầu tuần khi danh sách chính thức trên mạng của Lầu Năm Góc về các quân nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran không bao gồm 4 binh sĩ tử trận trong các đợt giao tranh tái bùng phát vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, tên của 4 quân nhân này vẫn xuất hiện trong một thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc công bố hôm 22/7 về việc thi hài của họ đã được đưa trở lại Mỹ.

Kết hợp với số liệu cập nhật của chiến dịch Cuồng nộ dữ dội, số liệu mới của Lầu Năm Góc cho thấy 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 624 người bị thương kể từ khi Washington phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28/2.