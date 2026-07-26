Theo CNN, phát ngôn viên quân đội Iran Amir Akraminia ngày 26/7 tuyên bố rằng việc Mỹ tạm dừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp là dấu hiệu cho thấy Washington đã thất bại trong việc làm suy yếu năng lực phòng thủ của Tehran và đang rơi vào tình trạng "mệt mỏi chiến lược".

"Hiện chúng tôi chưa thể xác định được kế hoạch cụ thể của Mỹ, nhưng có thể nói rằng họ đã rơi vào tình trạng mệt mỏi chiến lược. Hoạt động không kích của Mỹ không thể giúp họ kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như không thể làm suy yếu hoặc phá hủy năng lực phòng thủ của Iran", ông Akraminia cho biết.

Cũng theo ông Akraminia, "phạm vi của cuộc xung đột hiện đã mở rộng tới eo biển Bab al-Mandeb" trên Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của Ảrập Xêút. Trong những ngày qua, Houthi và quân đội Ảrập Xêút cũng đã liên tục tập kích qua lại lẫn nhau.

Phát ngôn viên quân đội Iran Amir Akraminia. Ảnh: IRNA

Phát biểu của quan chức Iran được đưa ra sau khi có một số thông tin cho rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ cuộc xung đột tại Trung Đông lan rộng trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu. Sau cuộc họp, một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng các chiến dịch tấn công "đang tạm dừng".

Cùng ngày 26/7, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi đã cảnh báo Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác hỗ trợ chiến dịch của Mỹ sẽ trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp" của Tehran.

"Mới đây, phi đội máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã sử dụng các căn cứ không quân ở Anh. Nếu Anh hợp tác với Mỹ, họ sẽ trở thành các mục tiêu chắc chắn và hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi có kịch bản cụ thể cho mọi tình huống có thể xảy ra. Iran sẽ không lùi bước", Chuẩn tướng Mohebbi nhấn mạnh.

Trong tuyên bố của mình, ông Mohebbi cũng cáo buộc Israel đang "tìm cách duy trì sự hiện diện của Mỹ trong khu vực bằng cách cung cấp cho Tổng thống Donald Trump những thông tin sai lệch".

Hồi đầu tháng này, đã có những nguồn tin tiết lộ rằng Israel đã cung cấp cho Mỹ thông tin tình báo về một âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Trump.