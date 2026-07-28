Hãng tin Anadolu và báo Guardian dẫn lời ông Trump hôm 27/7 phát biểu: “Nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả, chúng tôi sẽ quay trở lại với những hành động quân sự rất mạnh mẽ".

Khi được hỏi các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bao lâu, ông Trump trả lời: “Không còn nhiều thời gian, hoặc là tiến triển nhanh chóng hoặc là không có gì cả".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ đã lặp lại quan điểm này với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào cuối ngày: “Iran muốn gặp và chúng tôi đang gặp họ. Nếu không có những gì chúng tôi đã làm, họ thậm chí sẽ không ngồi vào bàn đàm phán ... Họ sẽ không đề nghị gặp mặt nếu Mỹ đang ở thế yếu. Lý do duy nhất Iran muốn gặp là vì Mỹ đã giáng những đòn rất mạnh vào họ".

Ông Trump cũng khẳng định bản thân tin Iran muốn đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Trump cho biết đã quyết định tạm dừng các cuộc không kích vào ngày 24/7, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các bên trung gian trong khu vực. “Tất cả những người làm việc với Iran đều đề nghị tôi đừng nổ súng”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng “không có gì được hay mất” khi chấp nhận đề nghị đó.

Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như vậy trước thềm cuộc gặp dự kiến với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 28/7. Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công Iran vào cuối tháng 2, viện dẫn các mối đe dọa và chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, Tehran cho biết không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington để chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố: "Các bên trung gian có thể chuyển tin nhắn của Mỹ cho chúng tôi về những diễn biến hiện tại trong khu vực. Tuy nhiên, lúc này chúng tôi không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington".