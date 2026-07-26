Tên lửa Iran được phóng về phía mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: WANA

Ông Mohebbi nói với hãng thông tấn Tasnim trong một cuộc phỏng vấn: "Số người Mỹ thiệt mạng trong Chiến dịch Victory-2 vượt quá 200 và số người bị thương còn cao hơn nhiều".

Vị tướng Iran này tuyên bố số liệu chính thức của Mỹ về thương vong là hoàn toàn sai sự thật. Ông Mohebbi lưu ý: “Trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ, chúng tôi đã bắn phá 8 trung tâm triển khai quân. Chỉ riêng trong một trường hợp, 20 công trình đã bị phá hủy".

Ông Mohebbi nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ nên mời các nhà báo đến thăm các địa điểm bị tấn công để tự đánh giá và ước tính số thương vong đã xảy ra".

Iran cho biết, trong suốt 15 ngày xung đột gần đây, nước này đã gây nhiều thiệt hại cho quân đội Mỹ tại Trung Đông. Cụ thể, các cuộc tấn công của Iran đã phá hủy, vô hiệu hóa 7 trung tâm chỉ huy và kiểm soát, 6 radar phòng không Patriot, 3 hệ thống radar và 8 hệ thống radar cảnh báo sớm.

Ngoài ra, các lực lượng Tehran đã phá hủy hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, máy bay tiếp nhiên liệu trên không cùng trực thăng hạng nặng, tên lửa dự trữ của Washington.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do Iran công bố.