Theo hãng tin CNN, tại một cuộc họp quan trọng diễn ra vào cuối tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Caine đã báo cáo với ông Trump về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ đạn dược nhưng cho biết quân đội Mỹ có thể theo đuổi một số phương án và thành công.

Một nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ Tướng Caine đồng thời cảnh báo tổng thống về những hậu quả tiềm tàng. Ông Caine cùng Phó Tổng thống Vance khuyến cáo Mỹ không nên quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện với Iran.

Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ những lo ngại về việc kho dự trữ đạn dược đang cạn kiệt và nói với tờ Wall Street Journal rằng Mỹ có "nhiều đạn dược hơn bất kỳ nước nào trên thế giới và nhiều hơn mức cần thiết".

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: WANA

Tại cuộc họp, giới lãnh đạo quân đội Mỹ cũng khuyến cáo việc nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn nhiều khả năng sẽ gây ra thương vong dân sự rất lớn và làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Họ lưu ý Tổng thống Trump rằng những lời đe dọa của ông nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm đường sá, cầu cống và các nhà máy điện, có thể khiến hàng triệu người dân Iran rơi vào cảnh thiếu điện và thiếu lương thực.

Những lo ngại được nêu ra tại cuộc họp hôm 24/7 còn bao gồm nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng người tị nạn quy mô lớn cũng như khả năng Iran trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử muối của các quốc gia Vùng Vịnh.

Phần lớn các cố vấn tham dự cuộc họp cho rằng nếu Tổng thống Trump quyết định phát động một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, quân đội Mỹ hoàn toàn có khả năng thực hiện với sức hủy diệt cao. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh ông Trump cần cân nhắc kỹ những hệ quả gián tiếp và lâu dài có thể phát sinh sau đó.

Tư lệnh CENTCOM khuyến nghị dừng không kích Iran

Theo trang tin Axios, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper đã thông báo với Nhà Trắng rằng 2 tuần không kích dữ dội tại khu vực eo biển Hormuz đã “làm suy giảm đáng kể” năng lực tấn công các tàu thương mại của Iran.

Theo các nguồn thạo tin, Tướng Cooper nhận định phần lớn các mục tiêu được chỉ định để không kích đã “gần như cạn kiệt”, đồng thời lập luận việc tiếp tục các đòn tấn công sẽ không phục vụ mục đích chiến lược nào nếu Mỹ không quyết định leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện.

Đánh giá của quân đội được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự của Tổng thống Trump hôm 24/7.

Theo Axios và CNN, CENTCOM đã từ chối bình luận về nội dung cuộc họp và các báo cáo nội bộ nói trên. Ngoài ra, người phát ngôn của Tướng Dan Caine cũng từ chối bình luận về những lời khuyên quân sự mật của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ dành cho ông Trump.