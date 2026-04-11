Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 11/4 đưa tin, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang nhận được sự chú ý lớn từ dư luận vì lựa chọn trang phục khác nhau khi tiếp đón các phái đoàn của Mỹ và Iran.

Theo đó, khi tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và phái đoàn Iran vào tối 10/4, ông Munir đã mặc trang phục quân đội. Tới sáng 11/4, ông Munir lại lựa chọn trang phục vest để tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Mỹ.

Sự khác biệt này sau đó đã thu hút được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Tư lệnh Pakistan đang muốn tránh lặp lại vấn đề của Tổng thống Ukraine Zelensky, khi nhà lãnh đạo Ukraine từng vấp phải nhiều chỉ trích vì ăn mặc thiếu trang trọng tại Nhà Trắng.

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir (ngoài cùng bên trái) khi đón phái đoàn Iran. Ảnh: RT

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir khi đón phái đoàn Mỹ. Video: PakistanTV

Tuy vậy, một cựu quan chức Pakistan nói với Al Jazeera rằng nước này không có quy định cụ thể về việc tư lệnh quân đội phải mặc gì khi tiếp các phái đoàn nước ngoài. "Thông thường, trợ lý sẽ đề xuất trang phục, hoặc đôi khi phụ thuộc vào mong muốn của chính tư lệnh về hình ảnh họ muốn thể hiện. Về cơ bản, trang phục của ông Munir không phải vấn đề lớn", quan chức trên chia sẻ.

Một cựu tướng Pakistan khác cũng cho rằng việc đi lệch khỏi những quy tắc thông thường đã phản ánh rõ tầm quan trọng của cuộc đàm phán, không chỉ với Pakistan mà với cả thế giới.

"Thông thường, tổng tư lệnh quân đội không nằm trong thành phần đón tiếp những phái đoàn như vậy. Nhưng chúng ta đang ở trong một thời điểm khác biệt, không cần thiết phải bám lấy những quy tắc lễ nghi thông thường", vị tướng nói với Al Jazeera.

Theo truyền thông địa phương, Tư lệnh Munir được chọn là người đón tiếp phái đoàn Mỹ - Iran vì ông có quan hệ cá nhân tốt với Tổng thống Donald Trump, đồng thời là người đã làm việc trong thời gian dài với giới chức Tehran.